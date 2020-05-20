منعا للازحام.. طريقة الاستعلام الإلكترونية عن دعاوى محكمة النقض

أعلنت محكمة النقض، تفعيل الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن القضايا لمنع الزحام، في ظل جائحة كورونا، حفاظا على سلامة الجمهور.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، طريقة الاستعلام عن الدعاوات الإلكترونية، والرابط الخاص بالاستعلام، وبيانات المطلوبة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة الاستعلام عن الدعوى إلكترونيا

وجه المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، باستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية عن طريق مركز المعلومات بالمحكمة للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم.

ـ الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العدل من خلال الضغط هنا.

ـ اختيار الاستعلام عن الموقف الحالي للدعوات.

ـ تحديد درجة المحكمة.

ـ تسجيل اسم المحكمة، ورقم الدعوى.

ـ ادخال سنة الدعوى، ونوعها، ثم الضغط على تنفيذ.

وكان رئيس محكمة النقض، أوضح أن ذلك هدفه الحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذى أوصى خلال اجتماع حضره وزير العدل نهاية الشهر الماضي، بتعزيز جهود خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها عن طريق الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي.

يذكر أن محكمة النقض، أعلنت اتخاذها عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية، قبل وفي أثناء بداية العمل بالمحكمة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وتتمثل تلك الإجراءات في عدد من النقاط، من بينها، تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومع القوات المسلحة، وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل، على أن تكون بصفة دورية.

وطلبت الأجهزة المتخصص من وزارة الصحة، للكشف عن المرض عند دخول المترددين والعاملين على المبنى، مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة.

كما تشمل مراعاة التباعد الاجتماعي، في قاعات الجلسات لمنع انتقال العدوى، وكذلك الاستمرار في تطبيق ضوابط الحضور والغياب لموظفي المحكمة طبقا لقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وصدر مسبقا، قرار عودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي، والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مع التشديد على الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء، في هذا الشأن.