استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، استمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب في كافة الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وذلك تحسباً لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها، خاصة سقوط أمطار حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية الذى أوضح أن البلاد سوف تتعرض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول حتى يوم الجمعة .

ووجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أي طوارئ محتملة، كما وجه جميع الجهات المختصة بالاستعداد لمواجهة أي أزمات طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

كما كلف "الداودي" رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات المعنية بمراجعة موقف الطرق وتفعيل غرف العمليات والتأكد من توافر مهام الإغاثة وتجهيز أماكن الإيواء وتجهيز المخزون الاستراتيجى من السلع التموينية والمرور على جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة أعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لتجاوز الأزمة حال حدوثها .

وأكد محافظ قنا على انعقاد غرفة إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية وتوجيه المسئولين للتعامل معها .