"العسيلي" يتحدث عن نجله: "هيتم 10 سنوات.. وعلاقتي كويسة بوالدته"

تحدث الفنان محمود العسيلي عن نجله "علي"، مؤكدا أن نجله ليس بعيدا عنه على الإطلاق، "أنا متواجد في حياته بشكل أساسي، وبيبات معايا يومين و3 في الأسبوع، لكن فكرة إني ما أصحاش كل يوم الصبح وألاقيه قدامي، حاجة صعبة".

وأضاف العسيلي، خلال حديثه مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، "ابني هيتم 10 سنوات في شهر أغسطس الجاي، وهو راجل كبير، وعلاقتنا كويسة، وأنا ومامته أصدقاء".

ووجه العسيلي رسالة لنجله متأثرا: "أنا دايما في ضهرك ودايما سندك وربنا ميحرمنيش منك"، وسألته إيناس الدغيدي ليه عينك بتلمع: "أكيد لما عيني تلمع وتلعلع وحبي ليه يبان".