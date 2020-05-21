"مسحراتي القيم يواجه التطرف".. حلقات للأطفال تقدمها جيهان سلام

تقدم الكاتبة والشاعرة جيهان سلام، مجموعة من حلقات الفيديو، عنوانها "مسحراتي القيم يواجه التطرف الفكري"، في شهر رمضان، بهدف مواجهة التطرف الفكري، الذي يتعرض له الأطفال، وذلك عبر صفحتها، وعدد من الصفحات المهتمة بتثقيف الطفل، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت جيهان سلام، لـ "الوطن"، أن الفكرة بدأت كتجربة مع أطفال معرض فيصل للكتاب، في العام الماضي، وكان في خطتي، أن أخرج بها في هذا العام إلى الشوارع والمناطق العشوائية، بهدف توعية الصغار والكبار، الذين لم يتعلموا ولكن فيروس كورونا منعني، فاكتفيت بنشر الحلقات على صفحتي، وبعض الصفحات ليشاهدها أكبر عدد من الأطفال وأولياء الأمور.

وأضافت: تنوعت حلقات مسحراتي القيم عن موضوعات مختلفة، مثل فتح مكة، وتحرير سيناء، نهر النيل، والدواعش، والفتنة الطائفية، والتكفير وعن الجيش، أقدمها بالشعر المبسط للأطفال وبالعامية القريبة من الفصحى، وحرصت أن تتضمن بعض الصور الشعرية البسيطة الجذابة.

ولفتت إلى أن الحلقات، تتتضمن عدد من القيم التربوية في كل موضوع، وبشكل غير مباشر، مثل الحرص على المشورة والعفو عند المقدرة، وعدم خيانة العهد، وذلك بهدف إشراك الأطفال في قضايانا السياسية، كنهر النيل مثلا، وأزرع فيهم احترام جميع الأديان السماوية، وعدم تكفير الآخرين والمتاجرة بالدين.

وأوضحت جيهان، لم يغفل مسحراتي القيم، التاريخ والجفرافيا والتراث، فمثلا في حلقة النيل، أشرح لهم من هو (حابي) إله الخصب والنماء عن قدماء المصريين، و( النجاشي) ملك الحبشة "إثيوبيا" حاليا، وقصته مع المهاجرين، وعلاقة الحبشة بنهر النيل، وأحكي لهم عن مينا وأحمس في حلقة سيناء، وأحكي لهم في حلقات أخرى، عن العادات المصرية في شهر رمضان.

وعن طريقة عرض المسحراتي: دمية على هيئة جدة، لتعبر عن حكمة الجدة وحواديتها وسميتها ماما جيهان، سأستمر في الفكرة، لأنها تصل إلى عقول الأطفال، وتترسخ في أذهانهم بطريقة فنية بعيدة عن الوعظ والإرشاد، وكان هدفي من الفكرة أيضا، مواجهة الكلمات الهابطة في أغاني المهرجانات.