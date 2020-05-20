برلماني إيراني: طهران أنفقت في سوريا ما بين 20 إلى 30 مليار دولار

كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، أن طهران أنفقت في سوريا، ما بين 20 إلى 30 مليار دولار، مشددا على ضرورة أن تستعيد إيران أموالها من سوريا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال فلاحت بيشة، خلال لقاء بالفيديو مع موقع "اعتماد أونلاين" مشيرا إلى زيارته إلى سوريا العام الماضي، حين كان رئيسا للجنة الأمن القومي: "عندما سافرت إلى سوريا قال البعض إني كلفتهم الكثير! لكني أكرر مجددا، أننا ربما قدمنا لسوريا ما بين 20 إلى 30 مليار دولار، وعلينا استعادة هذا المبلغ من سوريا، لأن أموال شعبنا أنفقت هناك".

وأضاف المسؤول البرلماني إنه ينبغي لبلاده أن تكون شفافة في المساعدات التي تقدمها.

وكان حشمت الله فلاحت بيشة، زار العاصمة السورية دمشق في يناير 2019، عندما كان رئيسا للجنة الأمن القومي على رأس وفد برلماني، حيث التقى رئيس الوزراء السوري عماد خميس، وأبلغه أنه ينبغي أن تدفع سوريا المساعدات التي حصلت عليها من إيران خلال السنوات الماضية.

ولم تعلن إيران رسميا، عن مقدار المساعدات التي قدمتها إلى الحكومة السورية، لدعمها في الأزمة التي تعيشها منذ نحو تسع سنوات.