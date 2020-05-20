تبدأ 25 يوليو.. جدول امتحانات دبلومات الفنية الصناعية نظام الـ3 سنوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم، جداول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية (نظام السنوات الثلاث)، التي تبدأ يوم 25 يوليو المقبل، وتستمر حتى 13 أغسطس.

وتقدم "الوطن"، جدول سير امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث -الدور الأول لعام 2020 على النحو التالي:

كما أعلنت الوزارة، جداول الدبلومات الفنية نظام الدمج، وأيضًا جداول الدبلومات في مدارس التعليم المزدوج التابعة للإنتاج الحربي، والمدارس التابعة لشركة مياه الشرب، والمهن الصناعية، والإعداد المهني، والإعداد المهني الخاص بطلاب الدمج، وجداول امتحانات الدبلومات الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس.