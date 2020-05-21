توفوا بكورونا.. نقابة الصيادلة تنعى ثلاثة من أعضائها

نعت النقابة العامة للصيادلة، بمزيد من الحزن والأسى، ثلاثة من أعضائها، وهم الدكتورة رحاب عبدالصبور من محافظة أسوان، والدكتور أحمد عبدالستار من محافظة الأقصر، والدكتور عز أديب عبدالشهيد من محافظة قنا، وذلك إثر إصابتهم بفيروس كورونا، أثناء تأدية عملهم، داعين الله عز وجل، أن يغفر لهم، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويسكنهم فسيح جناته.

وأكدت النقابة، دعمها الكامل ومساندتها لأعضائها، في ظل هذه الظروف الصعبة التى يعملون بها، من أجل تأدية دورهم فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن النقابة العامة للصيادلة، اتخذت قرارا بدعم أسرة كل صيدلي متوفى نتيجة للإصابة بفيروس كورونا، بمبلغ 50 ألف جنيه، وذلك بالاضافة لما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية، حيث قرر الاتحاد صرف 20 ألف جنيه للمصابين بكورونا، و50 ألف جنيه في حالة الوفاة.