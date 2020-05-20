حلا شيحا عن "خيانة عهد": "دور جديد عليا.. والخير والشر صراع دائم"

شاركت الفنانة حلا شيحا جمهورها، بصورة جديدة مع يسرا من كواليس مسلسل "خيانة عهد"، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، الذي يعرض خلال شهر رمضان 2020.

وعلقت على الصورة قائلة: "حبيت أشارك جمهوري بأخر أيام تصويري في خيانة عهد.. اللي كنت بجد سعيدة بمشاركتي فيه بدور فرح، مع الجميلة يسرا، اللي بشكرها وبقولها العمل معك له متعة خاصة".

وأضافت: "سعادتي جدا كل مرة بشوف فيها بيومي فؤاد، فنان رائع، بشكر أستاذ جمال العدل، لأنه كان واثق اني ممكن أقدم دور جديد، وتحدى أني حعرف أقدمه كويس، بقوله متشكرة ليك".

وتابعت: "المخرج سامح عبدالعزيز الرائع، له روح مختلفة وإحساس بالممثل عالي جدا، والتفاصيل القوية التي صنعت شخصية فرح الجبارة، لولا سامح لمن تكن فرح بهذه القوة، ميرسي سامح عبدالعزيز"، موضحة "لعبت دور كان جديد عليا.. الخير والشر صراع دائم".