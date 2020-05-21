تعرف على جدول امتحانات دبلومات الفنية الصناعية نظام الـ5 سنوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية (نظام السنوات الثلاث والخمس)، والتي تبدأ يوم 25 يوليو المقبل، وتستمر حتى 13 أغسطس لنظام الثلاث سنوات و12 أغسطس لنظام الخمس سنوات.

وتقدم "الوطن" جدول سير امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس - الدور الأول لعام 2020 على النحو التالي:

كما أعلنت الوزارة جداول الدبلومات الفنية نظام الدمج، وأيضًا جداول الدبلومات في مدارس التعليم المزدوج التابعة للإنتاج الحربي، والمدارس التابعة لشركة مياه الشرب، والمهن الصناعية، والإعداد المهني، والإعداد المهني الخاص بطلاب الدمج، وجداول امتحانات الدبلومات الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس.