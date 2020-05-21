فرج عامر لـ"الوطن": أقمت في منزلي إفطارا عائليا وليس تجمعا

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه إقام إفطارعائليا بمنزله، وليس تجمعا ضم بعض قدامى اللاعبين ورؤساء الأندية والاتحادات والأصدقاء.

وأضاف عامر لـ"الوطن" إن ما قام به من تنظيم إفطار ليس تجمعا، ولا يخالف الإجراءات، وتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والصحية، مشددا على التزامه التام بكل الإجراءات والقرارات، وشدد على أنه منذ اللحظة الأولى التزم بكافة القرارات، وأنه لم يصب عامل واحد بمصانعه، كما تم تأجيل اجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب، إضافة إلى الدور الذي يقوم به كرئيس للجنة في متابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية.

وأشار إلى أن البعض يتربص لتحركات البعض، ومحاولة تشويه تحركاتهم، موضحا أن البرلمان والنواب من أكثر المؤسسات التي التزمت بكل الإجراءات التي أوصت بها الحكومة، وأن لجنة الصناعة بالبرلمان أصدرت أكثر من تقرير وتوصيات لدعم الصناعة في ظل أزمة جائحة كورونا.