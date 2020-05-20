بحضور الخطيب وحسن حمدي.. فرج عامر ينشر صورة من إفطار جماعي: مجمع الأحباب

نشر النائب فرج عامر عضو مجلس النواب ورئيس نادي سموحة، صورة مشاركته في حفل إفطار جماعي مع بعض الرموز الرياضية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونظم حفل الإفطار، جمال الجارحي، والد محمد جمال الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

ويظهر في الصورة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والكابتن حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي الأهلي وغيرهم، وظهروا بدون كمامات وهم متراصون بجوار بعضهم البعض، وعلق عامر على الصورة قائلًا: "شكرا للأخ العزيز جمال بك الجراحي مجمع أعز الحبايب في إفطار رمضان".

واعترض البعض في التعليقات على الصورة، وتساءل محمد رجب: "فين الكمامات يا باشمهندس؟" بينما علق ياسر شريف: "تباعد اجتماعي على أصوله من ممثل الشعب وأصحابه.. ما حدش يلوم الشعب ووعيه بعد كدة".