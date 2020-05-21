خبير ياباني: من غير المحتمل تطوير لقاح كورونا هذا العام

أعلن رئيس لجنة الخبراء الحكوميين اليابانية المعنية بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، أمس الأربعاء، إن تطوير لقاح للحيلولة دون إصابة الناس بالفيروس من غير المرجح أن يكتمل بحلول نهاية العام الحالي.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مدير المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية، تاكاجي واكيتا، قوله في جلسة برلمانية: "بينما تعمل الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم على تطوير لقاحات لاحتواء الوباء، فإنه سيكون من الحيوي ضمان فعاليتها وسلامتها، بالإضافة إلى التأكد مما إذا كانت لها آثار جانبية.

وأوضح واكيتا: "أعتقد أن عمليات التطوير ستتجاوز نهاية العام، ومن الصعب التكهن في هذه اللحظة بمدى توفر اللقاح".

وأضاف مدير المعهد الوطني الياباني: "لست متأكدا مما - إذا كانت اليابان أو دول أخرى - ستصل إلى الهدف أولا".

أما بالنسبة لوباء كورونا المستجد في اليابان،حذر رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية المعنية بـ"كوفيد - 19"،شيجيرو أومي، من أنه حتى إذا رفعت طوكيو وسبع محافظات أخرى حالة الطوارئ بسبب الفيروس، فيجب على الناس التفكير في الإصابة بالفيروس بأنها لا تزال مستمرة حتى على الرغم من أنه غير مرئي.

وتنظر الحكومة في رفع حالة الطوارئ في أوساكا وكيوتو وهيوجو، وجميعها في غرب اليابان، من بين المحافظات الثماني في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيتخذ رئيس الوزراء شينزو آبي قرارًا نهائيًا،ـاليوم الخميس.

وقال أومي، إنه يبدو أن العدوى المحلية تتراجع، لكنه حذر من "أنه من المحتمل للغاية أن (العدوى) يمكن أن تندلع مرة أخرى (في اليابان) قبل حلول فصل الشتاء.