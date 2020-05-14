اليابان تحظر دخول الوافدين من 13 دولة للحد من انتشار كورونا

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن طوكيو ستفرض حظرا على دخول الأجانب من 13 دولة جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم، أن السلطات ستحظر دخول المسافرين الأجانب بما في ذلك من لديهم إقامات دائمة، بدءا من سريان الحظر يوم السبت المقبل، وفقا لما أعلن آبي عنه خلال اجتماع لفريق العمل الحكومي المختص بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

والدول الجديدة هي أذربيجان وجزر البهاما وكابو فيردي وكولومبيا وغينيا الاستوائية والجابون وغينيا-بيساو وهندوراس وكازاخستان وجزر المالديف وساو تومي وبرينسيبي وأوروجواي.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات هى أوسع مجموعة من الضوابط الحدودية التي تتخذها اليابان حتى الآن وسط انتشار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص حول العالم ويهدد بإثارة ركود عالمي وتأجيل أو إلغاء دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف.