محافظ الشرقية: عدم الالتزام في رمضان أدى لزيادة أعداد مصابي كورونا

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن تبعات شهر رمضان أدت لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه كان يوجد بعض الأيام وصل عدد الحالات فيها إلى 55 حالة في اليوم، لكن استطعنا السيطرة على الأمر حيث وصل عدد المصابين اليوم 9 أشخاص فقط بالمحافظة، ونأمل في المرحلة القادمة فترة التقاط الأنفاس خلال الأسبوع المقبل وإجازة عيد الفطر، واستمرار المواطنين في منازلهم سيصنع فارقا كبيرا.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن الفترة الماضية الناس تواجدوا في الشارع بكثافة كبيرة والإقبال على السلع والملابس والأسواق الموجودة في القرى، وعدم اكتمال الثقافة والوعي أدى لزيادة الإصابات، لكن نأمل أن تقل الإصابة خلال الفترة القادمة.

وتابع، أننا نعمل على منع كافة الأسواق الموجودة في القرى، وذلك منذ قرارات الحظر، لكن هناك ثقافة أدت إلى نوع من أنواع التحايل عن طريق فض أحد الأسواق، ويتم عمله في شارع جانبي أو يوم مختلف، لدرجة أن هناك بعض الأسواق أقيمت الساعة 3 صباحا، مما يؤدي لبعض المشكلات، والأسواق المسيطرين عليها بالفعل هي التي لا يوجد بها عمل لكن الأسواق العشوائية هي التي بها بعض المشكلات، لأن الأهالي هم من يفترشون بعض المناطق والشوارع وهو شيء موروث في الريف، ويتم بذل مجهود مضاعف معهم.

واستكمل: بدأنا بالاستعانة ببعض الرائدات الريفيات من المجلس القومي للمرأة، وبدأن بالمرور على المنازل وتوعيتهم من خطر فيروس كورونا، مؤكدا أن السيدات يثقن في الرائدات في الريف وهن من يرشدهن دائما في مجال الصحة والتطعيم.