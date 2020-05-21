محافظ الشرقية: تم توفير 45 ألف كمامة طبية.. وتوزيع بعضها بالمجان

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إننا استطعنا توفير كمية من الكمامات بسعر التكلفة أو توزيعها بالمجان في بعض الأماكن، حتى نستطيع توفير كميات أخرى من المصانع.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه خلال الأسبوع الجاري تم توفير حوالي 45 ألف كمامة طبية وتم توزيع جزء كبير منها بالمجان على المواطنين والباقي تم بيعه، وأن الكمية بسيطة جدا بالنسبة لعدد السكان الذي يصل حوالي 7 مليون مواطن، ولكن هو ما استطعنا توفيره من المصنع الآن.

وأكد، أنه تم التعاقد مع المصنع ويقوم بالتوريد لنا في اليوم 12 ألف كمامة، ويتم توزيعها بالسعر الرسمي وبالمجان على غير القادرين، وسعر الكمامة 2 جنيه، مشيرا إلى "نريد أن يكون استخدام الكمامة ثقافة وليس قانونا فقط، لأننا نريد خلال المرحلة القادمة نكمل في استخدام الكمامة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين".