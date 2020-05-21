اليونان تعلن عودة الموسم السياحي منتصف يونيو والرحلات الدولية في يوليو

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الأربعاء، أن الموسم السياحي بالبلاد، سيفتتح رسميا في 15 يونيو المقبل، فيما سيسمح بالرحلات الجوية الدولية إلى اليونان، في الأول من يوليو المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن ميتسوتاكيس، قوله في خطاب تليفزيوني، إن خطة الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ستركز على الاحتفاظ بالوظائف وخفض الضرائب ودعم المشاريع الأعمال.

وأضاف ميتسوتاكيس، ان الجائحة "اعترضت زخم البلاد في الوقت الذي كانت تدخل فيه مرحلة النمو" معتبرا ان الاجراءات المعلنة ستكون "جسرا" للمرحلة المقبلة التي ستؤدي الى النمو مجددا في العام المقبل.

وأعلنت اليونان السبت الماضي رفع مزيد من القيود المفروضة لمواجهة كورونا المستجد من بينها افتتاح 515 شاطئا وإعادة فتح مراكز التسوق وبعض الأسواق وحدائق الحيوانات والنباتات كما قررت إعادة فتح المطاعم والمقاهي في 25 مايو الجاري بعد توصية لجنة الأمراض المعدية بوزارة الصحة الخاصة بمكافحة الفيروس.

وكانت وزارة الصحة اليونانية أعلن، أمس الأربعاء ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس (كورونا) بالبلاد الى 166 شخصا والاصابات الى 2850 حالة.

وزير السياحة اليوناني: سيتم السماح للسياح بدخول البلاد دون اختبار كشف كورونا

من جانبه، أعلن وزير السياحة اليوناني هاريس ثيوهاريس، أمس الأربعاء، أنه سيسمح للسياح القادمين إلى اليونان خلال شهر يونيو المقبل بعد فتح مجال الطيران بدخول البلاد دون الخضوع لاختبار الكشف عن كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا إذا تطلب الأمر ذلك.

وأوضح ثيوهاريس عن إجراءات مُحددة لإعادة إحياء قطاع السياحة المُنحدر بعد إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في خطاب تليفزيوني، أمس الأربعاء، عن خطة شاملة لاستعادة انتعاش اقتصاد اليونان ودعم قطاع السياحة تبدأ في منتصف يونيو المقبل.

وقال ثيوهاريس -حسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية- إن الرحلات الدولية ستهبط في البداية فقط في مطار أثينا الدولي عندما يتم إعادة فتح مجال الطيران في 15 يونيو المقبل، على أن يتم فتح كل المطارات أمام الرحلات الدولية بحلول أول يوليو.

وأشار ثيوهاريس إلى أن السياح الأوائل الذين سيتم السماح لهم بدخول اليونان سيكون من دول تُعتبر بياناتها حول مكافحة الجائحة مُشجعة، وذكر على سبيل المثال دول البلقان مثل بلغاريا ودول شمال أوروبا مثل ألمانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

ونوه وزير السياحة اليوناني أيضا بأن السلطات ستعزز قدرة الرعاية الصحية في عدد من الوجهات السياحية البارزة عن طريق تزويدها بالأطباء واختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19، إضافة إلى خطة عملية للتعامل مع أي تفشي حالات إصابة محتملة بالفيروس، مثل وضع طبيب في كل فندق وتحديد مناطق للحجر الصحي وآليات نقل المصابين إلى المستشفيات.