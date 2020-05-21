البرازيل توصي باستخدام كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين لعلاج إصابات كورونا

أوصت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأربعاء، باستخدام عقاري كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين، لعلاج الإصابات الخفيفة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهي الأدوية التي دفع بها الرئيس جايير بولسونارو، رغم عدم وجود أدلة قاطعة على فعاليتها، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوصت المبادئ التوجيهية الفيدرالية الجديدة التي أصدرتها الوزارة الأطباء بوصف الأدوية المضادة للملاريا مع بداية أعراض الإصابة بكورونا المستجد، إلى جانب المضاد الحيوي أزيثروميسين.

وسيُطلب من المرضى التوقيع على إقرار يتضمن أنه جرى إبلاغهم بالآثار الجانبية المحتملة للدواء، بما في ذلك اختلال وظائف القلب والكبد وشبكة العين بل "وحتى الموت".

وتترك المبادئ التوجيهية التي تنطبق على نظام الصحة العامة، القرار النهائي بشأن استخدام الأدوية للأطباء ومرضاهم.

ويصف بولسونارو ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي يقارن به غالبا، الدواءين بالعلاج المحتمل لكوفيد-19، حتى أن ترامب كشف، الاثنين الماضي، أنه يتناول هيدروكسي كلوروكين يوميا كإجراء وقائي.

لكن بعض الدراسات أثارت الشكوك بشأن سلامة هذه الأدوية وفعاليتها لمكافحة الفيروس.