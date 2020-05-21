الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: كورونا يتسبب في معاناة "بشرية واقتصادية"

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، الأربعاء إن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتسبب في معاناة بشرية واقتصادية هائلة عبر الولايات المتحدة والعالم"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأكد المجلس في بيان التزامه "باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب وبالتالي تعزيز الحد الأقصى من أهداف التوظيف واستقرار الأسعار".

وأشار الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن "التدابير المتخذة لحماية الصحة العامة تتسبب في انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي وتصاعد في فقدان الوظائف"، موضحا أن "الاضطرابات في النشاط الاقتصادي هنا وفي الخارج أثرت بشكل كبير على الظروف المالية وأعاقت تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأمريكية".

وقرر المجلس الإبقاء على معدل الفائدة عند صفر إلى 0.25 %، منبها إلى أن لجنة السوق المفتوحة التابعة له "تتوقع الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى تثق في أن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التوظيف القصوى واستقرار الأسعار".وجاء هذا القرار بعد اجتماع عقده أعضاء لجنة السوق المفتوحة بالمجلس في 28 و29 من الشهر الماضي.