يوميات كورونا بأفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات في توجو إلى 338 شخصا

أعلنت جمهورية توجو، أمس الأربعاء، تسجيل ثمان إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل عدد المصابين بهذا الفيروس إلى 338 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة التوجولية في بيان: إن حالات الشفاء من هذا المرض وصلت إلى 107 حالات، مقابل 12 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

مالي: 30 إصابة جديدة بكورونا

وفي مالي، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 30 إصابة جديدة كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين منذ أول ظهر للوباء في البلاد نهاية شهر مارس الماضي إلى 931 شخصًا.

وأكدت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة المالية الرسمية، أنه تم شفاء 543 من المصابين، بينما توفي 55 منهم، في حين يواصل 329 علاجهم في المستشفيات.

وكشفت وزارة الصحة الغينية، أمس الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 6096، أثر تسجيل 178 حالة إصابة جديدة، وقالت: إنه تم تسجيل 1754 حالة شفاء، و31 حالة وفاة.

وفي زامبيا، أعلن مدير المعهد الوطني الزامبي للصحة العامة فيكتور موكونكا، أمس الأربعاء، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، من أصل 495 عينة أجريت عليها اختبارات للكشف عن الوباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال موكونكا، إن عدد الإصابات داخل زامبيا وصل إلى 772 حالة، مقابل 192 حالة شفاء و7 حالات وفاة.

الأمم المتحدة تدعو للتضامن الدولي للحفاظ على التقدم الأفريقي في جميع المجالات

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن جائحة الفيروس التاجي تهدد المكاسب التي حققها الأفارقة بشق الأنفس في جميع أنحاء القارة، وحث المسؤول الأممي، العالم على الوقوف في تضامن مع الناس الآن للتعافي بشكل أفضل.

وأشار جوتيريش، خلال مؤتمر افتراضي لإطلاق التقرير الأممي الذي يركز على تأثير "كوفيد- 19" في أفريقيا، بما قام به المواطنون في جميع أنحاء القارة لتعزيز رفاهيتهم، بما في ذلك النمو الاقتصادي القوي، وثورة رقمية مستمرة واتفاقية جريئة لإنشاء منطقة للتجارة الحرة.

كما لفت جوتيريش، إلى مجموعة من التحديات العاجلة، التي تتطلب مساعدة أكثر إلحاحا، داعياً إلى اتخاذ إجراءات دولية لتعزيز النظم الصحية في أفريقيا، والحفاظ على الإمدادات الغذائية، وتجنب أزمة مالية.

وخلص جوتيريش، إلى أن إنهاء الجائحة في أفريقيا أمر أساسي لإنهائها في جميع أنحاء العالم.

من جانبها، وقعت السلطات المغربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجلس الوطني لهيئة الأطباء بالمغرب، أمس الأربعاء، بالرباط على اتفاقية للشراكة تهدف إلى تسهيل حصول اللاجئين وطالبي اللجوء على الرعاية الصحية، ومكافحة تفشي فيروس كورونا لصالحهم على الأراضي المغربية.

ونصت الاتفاقية على التزام الجهات المعنية في المغرب بتقديم الدعم للاجئين وطالبي اللجوء، من خلال استشارات في مختلف التخصصات الطبية وتقديم أدوية مجانا لفائدة اللاجئين.