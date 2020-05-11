زامبيا تمتدح عاملات الجنس لتعاونهن مع الحكومة في تتبع مصابي كورونا

وجهت وزارة الصحة في زامبيا الشكر لعدد من عاملات الجنس في البلاد، بسبب تعاونهن مع السلطات في تتبع المصابين بوباء كورونا، بعد ارتفاع أعداد الإصابات في مدينة ناكوندي الحدودية، وفقًا لما نشره موقع "BBC عربي".

وقال وزير الصحة الزامبي، شيتالو شيلوفيا، إن 76 إصابة من بين الإصابات الـ85 الجديدة التي سجلت بالفيروس، كانت بين سائقي الشاحنات وعاملات الجنس، مضيفًا أن "عاملات الجنس أظهروا تعاونًا كبيرًا في تقديم كل المعلومات لتتبع حالات الإصابة".

وأعلنت زامبيا 267 إصابة بالفيروس، حتى الآن، بينها 7 وفيات.

وكان الرئيس، إدغار لونجو، قد أعلن، الأسبوع الماضي، إعادة فتح المطاعم، والكازينوهات، والصالات الرياضية، بعد نحو شهر من الإغلاق.

وقال وزير الصحة الزامبي، شيتالو شيلوفيا، إن "الوضع في ناكوندي سيء للغاية، والرئيس يشعر بالقلق، ولذا أصدر أوامره بإغلاق الحدود بشكل مؤقت".

وأوضح شيلوفيا أن "عاملات الجنس يتعاونَّ بشكل كبير مع تحقيقاتنا لتتبع سائقي الشاحنات، ونحن لا نرغب في التقليل من شأنهن أو ممارسة التمييز ضدهن، لقد لعبن دورًا فعالًا في تتبع الإصابات".

وأضاف "إحدى العاملات، ممن ظهرت عليهن أعراض المرض، أخبرتنا أنها اتصلت جنسيًا مع سائق شاحنة، وأمدتنا برقم هاتفه، فاتصلنا به، لنجد أنه مصاب بمرض كوفيد-19".

وأعربت السلطات في دول شرق أفريقيا عن قلقها من أن سائقي الشاحنات، الذين حددتهم السلطات ضمن العاملين الأساسيين، ينشرون عدوى الوباء.