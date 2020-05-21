كرم جبر مهاجما تركيا: مصر كبيرة بمبادئها وقيمها.. "بلاش شغل أراجوزات"

سخر الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، من تزييف تركيا مقال محمد صابرين، ونشره واجتزاء أجزاء منه، وإبرازه كأنه محاولة أو توجه من الدولة المصرية، لعودة العلاقات التركية المصرية إلى طبيعتها.

وأوضح أن لا يُعبر عن رأي الدولة المصرية، سوى الدولة المصرية، "مصر طول عمرها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تلجأ لأسلوب جس النبض أو الرسائل، دي سياسات قديمة لا تلجأ لها مصر في عهد السيسي، فسياسة مصر مباشرة لا تتدخل في شؤون أحد ولا تقبل التدخل في شؤونها".

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن مصر تُعادي كل ما يُعاديها، وتركيا تُعد دولة معادية لمصر وتلعب في الأمن القومي المصري، "احنا دولة كبيرة بالقيم والمبادئ والمثل والتمسك بالكرامة الوطنية، ويجب على كل زميل قبل ما يرسل مقال أو يقول رأيه يعرف هو بيتكلم لمين وفيما سيسألك، وتضمن من أن ما تقوله سيلتزم الأخر بنشره ولا يتم تحرفيه، وقله الحديث للمواقع المعادية أفضل مليون مره أني أدلي ليها".

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن عدم تحدثه بل واغلاق فمه افضل مليون مرة من التحدث لمواقع تكن العداء لمصر، مثل تركيا أو قنوات الإخوان التي تبث من قطر وتركيا، واصفًا الإعلاميين العاملين بها بـ"الأرجوزات يطنططوا ليل نهار، ربنا يسلط عليهم نفسهم والبلد دي محفوظة بربنا واللي يكن لها الشر يترد له الشر، بلاش شغل أرجوزات"، كما أن مصر دولة طيبة ومسالمة، ولها متحدث يتحدث باسمها وصفحة رسمية، "مش أي حد يتكلم تقولوا الدولة المصرية، مصر تتحدث بشكل مباشر ولا تخشى أو تهاب أحد، وأما يكون فيه موقف بتقوله وتعلنه، موقفنا الاحترام المتبادل بين الدول، مصر أيدها بريئة من أي نقطة دماء أسيلت في الوطن العربي، مفيش نقطة دم واحدة مسؤولة عنها".