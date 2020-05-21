كرم جبر: سيناء مقبرة للعناصر الإرهابية.. "اللي هييجي منهم هيدفن فيها"

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تفاصيل مقال محمد صابرين، الذي أثار الجدل في تركيا، الذي تم تزييفه من جانب النظام التركي، ونشره واجتزاء أجزاء منه، وإبرازه كأنه محاولة أو توجه من الدولة المصرية، لعودة العلاقات التركية المصرية إلى طبيعتها، موضحًا أن الإعلام التركي، تعامل مع المقال بطريقة التحايل والغش والخداع وغير المهنية، "زي ما يكونوا بيتلككوا عشان يفتحوا قناة للحوار مع مصر، ما صدقوا مسكوا في المقال ووضعوا عليه استنتاجات لا تمس بالحقيقة".

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن تركيا دولة شديدة العداء لمصر، سواء بمناصرتها للجماعات الإرهابية، أو ما تفعله داخل الأراضي الليبية، موضحًا أن ليبيا أمن قومي بالنسبة لمصر وخط أحمر، فتركيا وقطر هما الداعمان بشكل كبير للعناصر الإرهابية، سواء دعم مادي أو لوجيستي، "لما بدأنا نقطع أرجلهم وذراعتهم أول ما يدخلوا سيناء بقوا يعملوا على تدمير الدولة الليبية".

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن سيناء أصبحت مقبرة لتلك العناصر الإرهابية "اللي هييجي فيها هيندفن"، مستشهدًا بزيارة قام بها منذ 3 أشهر في القاعدة العسكرية راس بناس، فكانت على أكبر وأرقى مستوى في العالم، فضلًا عن قاعدة محمد نجيب على البحر المتوسط، وكذلك قاعدتين داخل سيناء للدفاع عن الأمن القومي المصري، ولكن هناك دول مثل قطر وتركيا، تحاولان اللعب في الأمن القومي المصري عن طريق ليبيا، بعد أن ضاقت بهم السبل وأصبحوا سخرية للرأي العام في كل المنطقة.