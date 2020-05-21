"شحن البطاريات فى 40 دقيقة".. مازدا تعلن إنتاج أول سيارة كهربائية لها

أعلنت شركة مازدا اليابانية بشكل رسمي، أول سيارة كهربائية لها، تحت اسم مازدا MX-30 الجديدة كليا.

فى 19 مايو 2020، بدأت مازدا بتصنيع سيارتها الكهربائية الجديدة كليا، أول سيارة كهربائية للشركة فى مصنعها فى اليابان، حيث اتجهت مازدا فى الاتجاه الكهربى، استجابة للطلب المتزايد بشكل مستمر، على السيارات الكهربائية.

تم تجهيز مازدا MX-30 بمحرك بتكنولوجيا جديدة e-skyacktive، يولد قوة 145 حصان، وتعمل منظومة الدفع الكهربائية بدفع رباعى.

يتم شحن البطاريات إلى 80% فى 40 دقيقة، من خلال الشحن السريع، ويمكنها السير مسافة 200 كم، فى الشحنة الواحدة.

أعلنت مازدا، توافر MX-30 للطلب الآن، وسيتم تسليمها للوكلاء الأوروبيين، فى خريف 2020 فصاعدا.