مصطفى الفقي: أردوغان طامع في ثروات ليبيا.. وإسرائيل أكبر داعم له حاليا

شن الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، ومدير مكتبة الإسكندرية، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفًا إياه بأنه طامع في ثروات ليبيا الطبيعية، ولديه رغبة جنونية لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتدخل في شؤونها الداخلية، موضحًا أن أردوغان مستمر في إرسال المرتزقة للقيام بالعمليات الإرهابية في ليبيا.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أن أردوغان يعمل دائما على إرسال الطائرات المسيرة للضغط على الجيش الليبي، وإرسال بارجات بحرية بالقرب من موانئ طرابلس، مستندًا على عضوية تركيا في حلف الناتو، بالإضافة إلى مساندة إسرائيل له، وهي أحد أكبر حلفائه في هذه اللحظة.

وأشار المفكر السياسي، إلى أن أردوغان لديه أجندة مدعومة بقوة من دول كبرى في العالم، وأمريكا نفسها لا تعارض ما يفعله أردوغان في ليبيا وسوريا، بينما هناك دول أوروبية تعارض أجندته، معتبرًا أن المبادرات السياسية الدولية لحل الأزمة الليبية، ما هي إلا تضييع وكسب للوقت، وامتصاص الجهود، وكل طرف لديه أجندته.