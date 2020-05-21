الصين تدعو لحل الدولتين: نشعر بقلق بشأن خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانج جيون"، إن الصين تشعر بقلق بالغ، إزاء تقارير بشأن خطة إسرائيلية لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضاف جيون في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، أن حل الدولتين هو الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق في سبيل المضي قدما، في تسوية القضية الفلسطينية، وأن الصين تحث الطرف المعني على وقف هذا الإجراء الأحادي، والامتناع عن تصعيد الصراع والتوتر.

جيون: القضية الفلسطينية هي السبب الجذري للاضطرابات في الشرق الأوسط

وأوضح جيون، أن موقف الصين الثابت يتمثل أيضا في أنه يتعين ألا يدعم أي بلد مثل تلك الإجراءات الأحادية، وأنه يتعين على مجلس الأمن الاضطلاع بالتفويض الممنوح له والقيام بدوره الواجب في منع تلك الخطوة الخطيرة، وتعزيز الاستئناف المبكر لمحادثات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية بالتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.

وأكد جيون، أن القضية الفلسطينية هي السبب الجذري للاضطرابات في الشرق الأوسط، وأن إقامة دولة مستقلة حق للشعب الفلسطيني لا يقبل التصرف، ولا يقبل المساومة.

وشدد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة،على أن الشعب الفلسطيني يستطيع الاعتماد على دعم الصين المستمر لقضيته العادلة الرامية إلى استعادة حقوقه المشروعة، وأن الصين تدعم الفلسطينيين تماما في بناء دولة مستقلة ذات سيادة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار جيون، إلى أن الصين تعتزم العمل الوثيق مع المجتمع الدولي، سعيا نحو تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.