روسيا تربح 6 مليارات دولار من ارتفاع الذهب

ربح البنك المركزي الروسي من ارتفاع أسعار الذهب نحو 6 مليارات دولار في شهر واحد، في دليل على صحة الاستراتيجية التي انتهجتها روسيا خلال الأعوام الماضية بزيادة احتياطيات الذهب، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ووفقا لبيانات المركزي الروسي، ارتفع احتياطي الذهب، الذي يعد جزءا من احتياطياتها الدولية، إلى مستوى قياسي بحلول 1 مايو الحالي بلغ 126 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% ما يعادل 6 مليارات دولار عن مستواه في نهاية مارس الماضي.

وتعزي هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار العالمية، وكانت روسيا، التي اعتادت أن تكون أكبر مشتر للذهب في العالم، توقفت عن شراء المعادن الثمينة في أبريل الماضي لتحفيز صادراتها من الذهب.

وقال كيريل تشويكو، رئيس قسم التحليل في BCS Global Markets: "أظهر الشهر الماضي أنّ الاستراتيجية الروسية لشراء الذهب قد أتت بثمارها. احتياطي الذهب، يدعم الاحتياطيات الكلية".

وتم تداول الذهب مؤخرا عند ذروة الأسعار منذ 2012، إذ أدت جائحة كورونا إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس، الذي يعد ملاذا آمنا.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أنفقت روسيا أكثر من 40 مليار دولار على عمليات شراء الذهب، في إطار استراتيجية تهدف لتقليص حصة الدولار في الاحتياطيات.