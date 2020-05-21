النفط يواصل جني المكاسب.. وارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 2.3%

واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم، بعدما سجلت أمس أعلى مستوى في 10 أسابيع بفضل بيانات غير متوقعة عن مخزونات الخام الأمريكية، إذ أظهرت تراجعا، فيما كانت التوقعات تشير إلى الارتفاع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.3% إلى 36.59 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

أما العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف، فصعدت بنسبة 2.39% إلى 34.29 دولار للبرميل.

وكان الخامان أنهيا تعاملات أمس على ارتفاع ملحوظ، بنسبة 3.17% لخام "برنت" وبنسبة 4.8% للخام الأمريكي.

وجاء الارتفاع بعدما أظهرت بيانات أمريكية تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 15 مايو الحالي، بمقدار 5 ملايين برميل، فيما كان المحللون يتوقعون صعودها بواقع 2.4 مليون برميل.