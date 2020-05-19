لليوم الرابع.. ارتفاع أسعار النفط بفعل مؤشرات خفض الإنتاج وتحسن الطلب

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات بأن المنتجين يخفضون الإنتاج كما وعدوا وعلى تحسن الطلب، مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 06:29 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعًا 25 سنتًا، بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 35.06 دولارًا للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من أبريل .

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتًا أو 1.4 بالمئة مسجلًا 32.25 دولارًا للبرميل، وكان السعر ارتفع إلى 33.44 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليبلغ ذروته منذ 16 مارس الماضي.

وتدعمت السوق في وقت سابق بمؤشرات على تطبيق تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرون من بينهم روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+.

وخفضت أوبك+ صادراتها النفطية بشدة في النصف الأول من مايو الجاري، وفقًا لشركات ترصد الشحنات، مما ينبئ ببداية قوية للامتثال إلى اتفاق خفض الإنتاج الجديد.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث لأوراق المالية ”معنويات المستثمرين تحسنت إذ يبدو أن أوبك+ تقلص الإنتاج كما وعدوا هذا الشهر، مع مزيد من التخفيضات الطوعية المتوقعة في يونيو حزيران.“

وأضاف "في نفس الوقت، ثمة تفاؤل متزايد بأن تخفيف الإغلاقات الشاملة العالمية بسبب فيروس كورونا سيساعد على تعزيز النشاط الاقتصادي ويغذي الطلب".