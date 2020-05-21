 وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يستعرضان مخطط مشروع تطوير جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية 

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لاستعراض مخطط مشروع تطوير جزيرة الشعير، بمدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة تكاتف وتعاون الجهات المختلفة فى تنفيذ هذا المشروع الهام لمحافظة القليوبية، موضحاً أن هذا الموقع له أبعاد تاريخية، وسيكون وجهة للسياحة الداخلية والعالمية، ولا بد من وضع تنفيذ هذا المشروع على أجندة أولويات المحافظة.

وأوضح الوزير أنه لا بد من تحديد مشروع رائد يتم تنفيذه بكل محافظة، فكما أن هناك مشروعات قومية على مستوى الدولة، يتكاتف الجميع لتنفيذها، يجب أن يكون هناك مشروع رائد بكل محافظة، يتكاتف أبناؤها لتحقيقه، ويكون حلم المحافظة.

ومن جانبه، أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أهمية موقع جزيرة الشعير، وخلفيته التاريخية، وجاذبيته حيث يلتقى عنده فرعا نهر النيل (رشيد ودمياط)، موضحاً أن المحافظة تهدف من خلال تنفيذ هذا المشروع الهام، إلى تحويل جزيرة الشعير، لتكون وجهة ومقصداً للسياحة الداخلية والعالمية.