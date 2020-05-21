 جهاز مدينة حدائق أكتوبر يشن حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بعدة مناطق

صرح المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات الواقعة علي حرم الطريق بمنطقتي أبناء الجيزة ومساكن عثمان، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وأضاف المهندس أشرف فتحى، أن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات والإشغالات بهذه المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من أجل تسيير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق اكتوبر، استمرار حملات إزالة التعديات ورفع الإشغالات لردع المخالفين، وأنه لا تهاون في إزالة التعديات والمخالفات.