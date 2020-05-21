تسيير آخر رحلة للمصريين مخالفي الإقامة بالكويت اليوم.. تضم 300 شخص

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل .

يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن سعفان تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم لفت فيه إلى تسيير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، آخر رحلة لمخالفي الإقامة من المصريين وعلى متنها 300 شخص، من مطار الكويت إلى مطار القاهرة.

وأوضح أنه بذلك يكون إجمالي من تم نقلهم بالتنسيق بين السفارة المصرية والكويت 6 آلاف و300 مواطن مصري على متن 36 رحلة استثنائية.

وأشاد السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت بالتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية في البلدين، فضلا عن الجهود المبذولة من الجهات المعنية المصرية والكويتية لتسيير الرحلات الجوية بانتظام وما يستلزم ذلك من إجراءات صحية وقائية تتعلق بالفيروس.

كما أشاد بالتعاون الذي تلقاه السفارة من المسؤولين فى وزارتي الخارجية والداخلية في الترتيبات المرتبطة بتسيير رحلات إجلاء العالقين المصريين.