شاهده السيسي.. تفاصيل الفيلم التسجيلي "بشائر الخير 3"

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "بشائر الخير 3" من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، وذلك لدى افتتاحه مشروع "بشاير الخير 3" في الإسكندرية، بحضور وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتضمن الفيلم الجهود التي بذلها الدولة لتحويل المناطق العشوائية في الإسكندرية إلى مناطق حضارية راقية، بمساهمة المجتمع المدني.

وجاء نص الفيلم كالتالي: "إسكندرية، تاني أكبر المدن المصرية سحر التاريخ وروعة الزمان والمكان وناسها الطيبين مر الزمان وزادت الكثافة السكانية في الإسكندرية وبين الأحياء السكنية انتشرت أحزمة الفقر العشوائية والخطرة وزاد حجم المعاناة مع غياب المرافق والخدمات، وكان تغيير حال المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق حضارية مسألة صعبة".

وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، خلال الفيلم، إن "مساهمة المؤسسات المالية والمجتمع المدني ليس تفضل منهم ولكن واجب عليهم وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير العشوائيات وتوفير سكن حياة كريمة للمواطن المصري، فقد وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع محافظ الإسكندرية ووزارة الدفاع لإقامة مشروع طوير حضاري لمنطقة مأوى الصيادين ونجع العرب بحي غرب الإسكندرية "بشائر الخير 3".

وبعد انتهاء كلمة رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عاد الفيلم ليسلط الضوء على حجم الإنجاز المتحقق في المشروع: "الطريق كان طويل لكن بالإرادة اتبدل المشهد والبداية كانت داخل أخطر المناطق العشوائية في الإسكندرية، هنا في غيط العنب، مع المرحلة الأولى من مشروع بشاير الخير واللي كان بالفعل فاتحة خير لسكان المناطق العشوائية من خلال إقامة نواة لتجمع حضاري يضم في المرحلة الأولى 34 عمارة بإجمالي 1632 وحدة سكنية، وزاد الطموح وظهرت للنور المرحلة الثانية من بشاير الخير مع إنشاء نطاق عمراني جديد من 37 عمارة تضم 1869 وحدة سكنية متكاملة المرافقة والتجهيزات والتشطيبات والفرش".

وواصل التقرير: "القباري وحي الصيادين مشهد عشوائي كان لازم يتغير، بالإرادة والعمل تكتمل المرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير في منطقة مأوى الصيادين بالقباري غرب الإسكندرية، ويتولد تجمع عمراني جديد يضم 200 عمارة بإجمالي 10624 وحدة سكنية شاملة التجهزيات والمرافق والفرش بمساحة 90 متر مربع للوحدة".

ويتكون مشروع بشاير الخير 3، من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد، بينها مسجدين 800 متر و4 صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

تقدم "الوطن" بثا مباشرا لافتتاح مشروع "بشاير الخير 3" بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والمسؤولين.

ويتكون مشروع بشاير الخير 3، من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد، بينها مسجدين 800 متر و4 صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

موضوعات متعلقة الرئيس السيسي يشارك في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا الرئيس السيسي يبحث مع ملك البحرين التطورات الإقليمية ومكافحة كوروناوتعد هذه المرحلة هي الأكبر من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.

وكانت بشاير الخير 2 لتطوير العشوائيات، بمنطقة غيط العنب، غرب المدينة، تضم 1869 وحدة سكنية جديدة، كاملة التأثيث والمفروشات، كما تتضمّن عددا من المحلات والمراكز التجارية، لتوفير فرص عمل للشباب من سكان المنطقة.

أما المرحلة الأولى بشاير الخير 1، فكانت أول طفرة تنموية في العشوائيات، وتكونت من 17 بلوك سكني بـ34 عمارة سكنية بإجمالي 1632 وحدة سكنية، وكانت أول منطقة عشوائية يتم تطويرها بالإسكندرية، وجرى تسليم الوحدات السكنية كاملة التجهيزات والمرافق والفرش والأثاث والأجهزة الكهربائية، وإنشاء وحدة خدمية بها تتضمن مسجدا يتسع لـ800 مصل ومستشفى سعة 175 سريرا ومركز تدريب مهني ومبنى سوق تجارى، إضافة إلى مركز لذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية استهلاكية وفرن ومركز رياض أطفال.