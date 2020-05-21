التعليم العالي: معدل انتقال عدوى كورونا بمصر 1.4

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الحكومة تعمل منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، منتصف فبراير الماضي، بشكل مؤسسي.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع بشائر الخير 3 في محافظة الإسكندرية: "نحلل حركة السكان من خلال الأقمار الصناعية ونقيس نسبة الانبعاثات لكي نستطيع معرفة الكثافات وتوزيع السكان على مستوى الجمهورية، والتزامهم بقرارات الحظر".

وتابع: "البحث الأول من خلال صور الأقمار الصناعية على مناطق مصر المختلفة، لدراسة انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين كمؤشر للأنشطة البشرية الموجودة على مستوى مصر، وفي هذه الحالة نرصد تحركات المواطنين ليكون هناك إجراءات تحول دون هذه التجمعات".

وأردف: "نستخدم نماذج وبائية مبسطة لوصف انتقال الأمراض المعدية من خلال مجموعة من الأفراد، فلنفترض أنّ هناك شخصا لديه قابلية للإصابة بالعدوى، وآخر مصاب، وشخص ثالث تعافى من الفيروس، إذن نستخدم نموذجي sir وseir لنصل إلى نسبة انتقال المرض المعدي".

وأوضح، أنّ الشخص قد ينقل المرض لـ3 أشخاص: "هناك أمراض كالحصبة يمكن للشخص نقل العدوى لـ15 شخصًا، وهناك بيانات تبنى على هذا الرقم، ونستخدمها في تحديد مدى الإصابات، ومدى إمكانية القضاء عليها، ومتوسط عدد الحالات في مصر 1.4 وهناك بعض الدول التي وصلت إلى 3، وفي طريقنا إلى الوصول إلى واحد صحيح وأقل، وعندها يمكن أن نقول إننا وصلنا إلى مرحلة الانحسار وأنّه لا توجد حالات جديدة".

وواصل: "من هنا أؤكد أنّ ما يجري رصده من قبل اللجان المختلفة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مبنية على قواعد علمية وقواعد بيانات تحلل على مدار الأسبوع واليوم والساعة".