إزالة تعديات على مساحة 178 فدانا ببحيرة المنزلة بدمياط

أكد مصدر بهيئة الثروة السمكية في محافظة دمياط، لـ"الوطن"، إزالة تعديات على أراضي بحيرة المنزلة بمساحة 178 فدانًا، تمثلت في 15 مزارع سمكية مخالفة.

فيما أعلن المهندس مجدي عبدالواحد القائم بأعمال مدير بحيرة المنزلة بالإدارة المركزية لشؤون منطقة دمياط، إزالة 220 فدانًا ببحيرة المنزلة في نطاق محافظة الدقهلية، و40 فدانًا بنطاق محافظة بورسعيد.

وأكد "عبدالواحد"، أن أعمال تطهير بحيرة المنزلة من إزالة التعديات والبوص والغاب مقرر الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل، أما أعمال القنوات الشعاعية والتطهير، فمن المقرر الانتهاء منها في عام 2021.

وقال يحيى عبد العليم رئيس هيئة الثروة السمكية في محافظة دمياط لـ"الوطن"، إن نحو 70% من مستأجري المزارع السمكية ببحيرة المنزلة مدانين للهيئة بنحو 51 مليون جنيه، بعد زيادة القيمة الإيجارية لنحو 3000 جنيه للفدان.

وأضاف "عبد العليم"، أنه تم تنفيذ نحو 300 إزالة بمساحة 5 آلاف فدانًا على مستوى البحيرة بمناطق شطا، والشيخ ضرغام، والرطمة، والمثلث.