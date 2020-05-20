الغرفة التجارية في دمياط: عودة 20 منشآة للعمل بعد توفيق أوضاعها

قال محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية في محافظة دمياط، لـ "الوطن"، إن نحو 20 منشآة عادت للعمل بمدينة رأس البر، بعد توفيق أوضاعها، والتواصل مع اللواء عماد حمدي رئيس مجلس المدينة.

وأشار "الزيني" إلى أن غلق المنشآت السالف ذكرها، جاء لمخالفات منها عدم الترخيص وفقا لما أعلنته الجهات المعنية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في وقت سابق غلق 11 فندقًا شعبيًا و13 فندقًا سياحيًا بمدينة رأس البر، وذلك لوجود مخالفات تتعلق بالاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المحافظ، إلى أن مخالفات الفندق رصدتها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 242 لسنة 2020، والمكونة من مديريتي الصحة والطب البيطري والدفاع المدني والأمن الصناعي وإدارات السياحة والبيئة والتفتيش المالي والإداري والمتابعة بالديوان العام.

وتقوم اللجنة بالتفتيش على جميع المنشآت الفندقية السياحية منها والشعبية بنطاق محافظة دمياط، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى استمرار غلق الفنادق التى صدرت بشأنها تلك القرارات لحين زوال أسباب الغلق.