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87 ألف جنيه لشراء ملابس العيد لنزلاء دور الرعاية بدمياط

كتب:

سهاد الخضري
10:54 ص | الخميس 21 مايو 2020
وكيل الوزارة

وكيل الوزارة

رصدت وزارة التضامن الاجتماعي مبلغ 87 ألف جنيه لشراء ملابس العيد لكل أبناء التضامن بدور الرعاية، والمسنين، والمشردين الذين تم إنقاذهم بكافة مؤسسات ودور الرعاية على مستوى محافظة دمياط .

وتأتي هذه الجهود كمبادرة لإدخال السعادة على هؤلاء الأبناء والمسنين في دور الرعاية بمختلف أعمارهم، وتشمل تقديم الهدايا للمسنين الكبار بلا مأوى .

من جانبه، كلف حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط إدارتي الدفاع الاجتماعي والأسرة والطفولة بتنفيذ هذه المبادرة الوزارية على وجه السرعة كل فيما يتبعه من مؤسسات ودور قبل عيد الفطر .