87 ألف جنيه لشراء ملابس العيد لنزلاء دور الرعاية بدمياط

رصدت وزارة التضامن الاجتماعي مبلغ 87 ألف جنيه لشراء ملابس العيد لكل أبناء التضامن بدور الرعاية، والمسنين، والمشردين الذين تم إنقاذهم بكافة مؤسسات ودور الرعاية على مستوى محافظة دمياط .

وتأتي هذه الجهود كمبادرة لإدخال السعادة على هؤلاء الأبناء والمسنين في دور الرعاية بمختلف أعمارهم، وتشمل تقديم الهدايا للمسنين الكبار بلا مأوى .

من جانبه، كلف حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط إدارتي الدفاع الاجتماعي والأسرة والطفولة بتنفيذ هذه المبادرة الوزارية على وجه السرعة كل فيما يتبعه من مؤسسات ودور قبل عيد الفطر .