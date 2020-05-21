التجارة العالمية: انكماش الواردات والصادرات لأدنى مستوياتها في 4 سنوات

كشفت منظمة التجارة العالمية، اليوم، تراجع الواردات والصادرات الدولية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات على الأقل، ما يوضح حجم الضرر الاقتصادي الناتج عن جائحة "كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحذرت المنظمة في تقرير لها، نقلته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، من أنه لا يوجد دليل بأن ذلك التراجع سينتهي قريبا، إذ تسبب فيروس "كوفيد -19" في توقف الاقتصاد العالمي، وتوقعت انخفاض نشاط الاستيراد والتصدير سريعا في النصف الأول من هذا العام.

وتراجع مؤشر تجارة السلع الفصلي الذي تصدره المنظمة إلى 87.6 نقطة، مع العلم أن أي قراءة دون مستوى 100 نقطة تشير إلى انكماش، مسجلا أدنى مستوياته منذ إطلاق المؤشر في يوليو 2016، وهو ما يلمح إلى انكماش حاد في الربع الثاني من العام الحالي.

وجاء القطاع الأكثر تضررا هو شحنات منتجات السيارات، بسبب انهيار إنتاج السيارات ومبيعات المركبات في الاقتصادات الرئيسية، كما كان هناك انخفاض في قطاع شحن الحاويات والشحن الجوي في جميع المجالات، حيث تلاشى الطلب على السلع المتداولة وسلاسل التوريد بسبب المصانع والموانئ المغلقة التي تعمل بسعة منخفضة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، عن خبراء قولهم إن أزمة "كورونا" يمكن أن تسرع من فض العولمة بعد أن وصلت الدول لدرجة كبيرة من التكامل خلال العقد الماضي، حيث بدأ هذا التحرك في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008.

ويأتي ذلك الهبوط، بعد مستويات ضعيفة من النشاط العالمي في العام الماضي، وسط الحرب التجارية التي استمرت ما يزيد عن عام بين الولايات المتحدة والصين، والتي شهدت هدوءا نسبيا منذ يناير مع توقيع إتفاقا مبدئيا، لكن المفاوضات لم تؤتي ثمارها المرجوة بعد أن ضرب كورونا المستجد، العالم منذ بداية العام.