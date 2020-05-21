مصرع شخصين وإصابة 6 في إعصار قوي ضرب جزيرة سومطرة

أعلنت تقارير إعلامية في إندونيسيا، اليوم، مصرع شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين، وذلك بعد أن ضرب إعصار قوي عدة قرى في جزيرة "سومطرة".

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم الوكالة الوطنية؛ للحد من آثار الكوارث راديتيا جاتي قوله إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أن بعضهم يرقد في حالة حرجة.

وأضاف جاتي أن الإعصار الذي تصاحبه رياحا قوية ضرب مقاطعة "لامبونج" خلال الساعات القليلة الماضية وتسبب في تدمير 245 منزلا في عدد من القرى كما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق.

من جانبها، تتوقع وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية خلال الأيام القليلة المقبلة في مقاطعة "لامبونج" وأجزاء من غرب سومطرة.