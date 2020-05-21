تنفيذ قرار غلق جميع شواطئ وحمامات السباحة خلال العيد بالسويس

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على مسؤولي الهيئة العامة للتنمية السياحية بمتابعة تنفيذ قرار غلق جميع شواطئ وحمامات السباحة بالقرى السياحية والمنتجعات بقطاع العين السخنة بالسويس خلال عيد الفطر.

وأكد عبدالمجيد صقر، على المرور المستمر على القرى والفنادق السياحية للتأكد من الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد صقر، على رؤساء الأحياء والاجهزة التنفيذية والامنية بالمحافظة بمنع تجمعات المواطنين بالحدائق والمنتزهات العامة وبخاصة لقدوم عيد الفطر.