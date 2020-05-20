فيديو.. تفاصيل مبادرة الجيش الوطني الليبي لوقف النار قبل عيد الفطر

قرر الجيش الوطني الليبي وقف إطلاق النار لتجنب إراقة الدماء خلال الأيام المباركة مع نهاية شهر رمضان ودخول عيد الفطر المبارك، فقررت قوات الجيش الابتعاد عن العاصمة طرابلس لمسافة 2 إلى 3 كيلومترات على جميع محاور القتال للسماح للمواطنين في المدينة بالتحرك بحرية، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأوضح التقرير، أن الجيش الليبي أعلن أن مبادرة وقف النار مرهونة بموافقة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وأكد الجيش الليبي أنه لن يترك المدن والمناطق التي حررها وأن مهمته هي القضاء على الإرهاب والميليشيات وإقامة دولة المؤسسات.

وصرحت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز أن حكومة الوفاق لم تتقيد بوقف النار المعلن ودعت إلى الالتزام بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا مشددة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي لإنهاء معاناة الشعب الليبي.