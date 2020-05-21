صوامع كفر الشيخ تستقبل 161 ألف طن قمح من المزارعين

أعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ، برئاسة عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح من المزارعين، منذ بداية الموسم الحالي في من 15 أبريل 2020 وحتى صباح اليوم، هو 161757 ألف طنا و81 كيلو جراما، حيث يتم الاستلام من خلال الصوامع والهناجر بدائرة المحافظة.

وقال عادل الهابط المتحدث الرسمي لمديرية التموين بكفر الشيخ، إنه يجرى استقبال الأقماح المحلية بـ 22 شونة وصومعة بالمحافظة تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ وان هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ الاقليم، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.