محافظ كفر الشيخ لرئيس الوزراء: المخزون الاستراتيجي من السلع كافيا

محافظ كفر الشيخ خلال اجتماع "المحافظين":توافر مخزون استراتيجي من السلع.

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، في اجتماع مجلس المحافظين، والذى عقد برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر الـ"فيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة إستقرار الأوضاع بالمحافظة وجاهزية مستشفيات الصحة ومستشفى العزل ببلطيم لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات.

وخلال الاجتماع، استعرض "نور الدين"، آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات، فضلاً عن الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم وفقًا لإجراءات وزارة الصحة الاحترازية، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

كما استعرض المحافظ، جهود المحافظة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على توافر المواد التموينية والدقيق بكميات كافية وجاهزية المحافظة لسد احتياجات المواطنين مع توافر مخزون استراتيجي كاف من السلع والمواد التموينية والمواد البترولية، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وإيقاف كافة اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المراكز والمدن، والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل اتوبيسات النقل الجماعي، كذا إيقاف كامل لكافة وسائل النقل النهرى، لافتاً إلى الغلق التام لجميع المنافذ المؤدية لمدينتي مصيف بلطيم ومطوبس.

ودعا محافظ كفر الشيخ، أهالى المحافظة، لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التي أقرتها وزارة الصحة، من ارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي.