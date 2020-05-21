"مياه القناة": انتظام العمل بجميع المحطات خلال إجازة عيد الفطر

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال "عصمت" إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، مؤكداً على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينه.

وقال رئيس شركة مياه الشرب، إنه أصدر تعليمات بتشكيل غرفة طوارئ على مستوى محافظات القناة استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً على أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهورالطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها، مؤكدا على الاستعداد بكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي مشكلة.

كما قام رئيس شركة مياه محافظات القناة بتفقد عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي للاطمئنان على انتظام العمل وكفاءة المحطات للعمل بكامل طاقتها وضمان استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة فى مجالي مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتوفير مستلزمات التعقيم لكافة العاملين، والالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سير العمل دون أى معوقات.

وأوضح أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن (125) على مستوى محافظات القناة.