جامعة القاهرة تستضيف 537 طالبا وافدا بالمدن الجامعية بعد تعليق الطيران

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ مدن الجامعة تستضيف 537 طالبا وطالبة من 6 جنسيات مختلفة وهي: جنوب أفريقيا - تشاد - شمال السودان - جنوب السودان - موريتانيا - سوريا، بعد تعليق الدراسة في الجامعات وتوقف حركة الطيران بين الدول، انطلاقًا من دور مصر الثقافي والتعليمي.

وأوضح الخشت، أنّ الطلبة الوافدين يبلغ عددهم 398 طالبا، ويقيمون بالمدينة الجامعية ببين السرايات ومدينة الرعاية ببولاق، والطالبات الوافدات عددهن 139 طالبة ويقمن بالمدينة الجامعية بميدان الجيزة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنّ الجامعة ترحب بطلابها الوافدين، باعتبارهم جزءًا من منظومة الطلاب الوافدين بالجامعة التي تضم أكثر من 11 ألف طالب وافد، وأنّ الجامعة حريصة على توفير سُبل الإقامة والإعاشة المناسبة لهم من خلال توفير أماكن إقامة آمنة ومعقمة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية خلال فترة تواجدهم في المدن الجامعية أو خارجها.

ولفت إلى توفير سيارة خاصة ومعقمة لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم من الخارج مثل العلاج أو استلام أموال مرسلة لهم، حتى لا يضطروا إلى الخروج بأنفسهم مع احتمالية تعرضهم للعدوى بفيروس كورونا، إضافة إلى تقديم وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان الكريم.

وشدد الخشت، على أنّ الجامعة وضعت منظومة رقابية فعالة لضمان التباعد الاجتماعي بين الطلاب الوافدين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة داخل المدن الجامعية وتوجيه الطلاب الوافدين بالالتزام بتعليمات الوقاية داخل المدن وخارجها، كما اهتمت الجامعة بجودة وسلامة الأغذية المقدمة لهم.

يذكر أنّ دولًا كبرى أخرجت الطلاب الأجانب الذين يدرسون بجامعاتها من سكن الطلاب، ما أدى إلى تعرضهم لمعاناة شديدة والبحث عن سكن خاص بمبالغ طائلة، ودون تقديم أي نوع من أنواع الرعاية الصحية أو توفير الغذاء لهم، لكن أخلاق المصريين في إكرام ضيوفهم متجذرا في طباعهم وفي تاريخ دولتهم مهما كانت الظروف.