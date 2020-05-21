إصابة ربة منزل وطفليها في حريق شقة بسوهاج

أصيبت ربة منزل وطفليها يقيمون بناحية أولاد يحيي قبلي دائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج،، بحروق متفرقة بالجسم في حريق داخل المطبخ بسبب تسرب غاز من إسطوانة البوتاجاز أثناء قيام الأم بإعداد الطعام بالمنزل، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من (بثينه.م.ص - 30 عاما ربة منزل)، وطفليها (خلود.ص.ف - 3 سنوات)، و(محمد.ص.ف - عام ونصف)، يقيمون بناحية أولاد يحي قبلي دائرة المركز مصابين بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولي والثانية بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 30%، وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج العام.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤال نجل عمومتهم (السيد.م.ف - 29 عاما عامل)، ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال قيام الأولى بإعداد الطعام بالمنزل حدث تسرب غاز من إسطوانة البوتاجاز مع وجود مصدر حراري، ما نتج عنه حدوث إصابتهم، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.