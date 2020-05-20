حريق في 3 منازل دون إصابات بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، علي حريق اندلع في 3 منازل بدائرة مركز المراغة، بسبب تطاير شرر من فرن بلدي، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات في نفوق 5 رؤوس ماشية.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد نشوب حريق بمنزل بناحية باصونة، أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "عبد الرحمن.ا.م" 65 عاما بالمعاش ويقيم بذات الناحية مكون من طابقين وإمتد لمنزلين مجاورين ملك كلاً من "محمد.ش.م" 17 عاما طالب، "صفيه.م" 65 عاما ربة منزل ويقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بـ 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم ورجحوا أن يكون سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي وأضافوا بنفوق رأس ماشية ، و4 رأس أغنام وإحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفوا الشبهة الجنائية.

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وتم إخطار الإدارة البيطرية لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.