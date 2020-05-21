ضبط مالك مخزن مستلزمات طبية احتكر 11 ألف كمامة لبيعها بسعر مرتفع

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1218 قضية تموينية متنوعة، تضمنت سلع غذائية فاسدة خلال 24 ساعة، في مدينة نصر، وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وفي الخصوص بمحافظة القليوبية، والمنوفية

وأبرز هذه القضايا، ضبط مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول 11 ألفا و500 قطعة "كمامة" دون مستندات "مجهولة المصدر" بقصد رفع أسعارها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.