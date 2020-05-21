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محمود مسلم

ضبط مالك مخزن مستلزمات طبية احتكر 11 ألف كمامة لبيعها بسعر مرتفع

ضبط 1218 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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الوطن
11:56 ص | الخميس 21 مايو 2020
حملات تموينية

حملات تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1218 قضية تموينية متنوعة، تضمنت سلع غذائية فاسدة خلال 24 ساعة، في مدينة نصر، وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وفي الخصوص بمحافظة القليوبية، والمنوفية

وأبرز هذه القضايا، ضبط مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول 11 ألفا و500 قطعة "كمامة" دون مستندات "مجهولة المصدر" بقصد رفع أسعارها. 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.