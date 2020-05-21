ضبط سيارة "فنطاس" محملة بـ31 ألف لتر سولار لبيعها بأسعار أعلى بالسلام

تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط سيارة نقل "فنطاس" دون لوحات معدنية بمطلع الطريق الدائري في الاتجاه القادم من السلام إلى التجمع دائرة قسم شرطة الشروق، مُحملة بمواد بترولية (31 ألف لتر سولار).

وبينت التحريات، أن كمية السولار تم تجميعها من إحدى محطات الوقود كائنة بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة، تمهيداً للتصرف فيها بالبيع لأصحاب المصانع بمدينة السلام بالقاهرة، مُقابل مبالغ أعلى من قيمتها الحقيقية بالمخالفة للقانون.

وأمكن ضبط (قائد السيارة – مالك السيارة – صاحب محطة الوقود الكائنة بمنطقة السلام بالقاهرة).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.