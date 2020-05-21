إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة "عقيمة ومكررة"

قال التليفزيون الإيراني، اليوم، إن إيران رفضت العقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت عددا من المسؤولين الإيرانيين وقالت إنها علامة على افتقار عقوبات واشنطن السابقة على الجمهورية الإسلامية للفاعلية.

ونقل التليفزيون عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "عقوبات واشنطن العقيمة والمكررة على المسؤولين الإيرانيين علامة ضعف وإحباط وارتباك لدى الإدارة الأمريكية"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وفرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين ومنهم وزير الداخلية متهمة إياهم بالضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي أصدر أوامر تسمح لقوات إنفاذ القانون باستخدام القوة المميتة في التعامل مع احتجاجات مناهضة للحكومة في نوفمبر تشرين الثاني مما أسفر عن مقتل محتجين منهم ما لا يقل عن 23 قاصرا.

وخرج المئات من الشباب والعمال الإيرانيين إلى الشوارع في 15 نوفمبر تشرين الثاني للاحتجاج على قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود. ثم أصبحت الاحتجاجات سياسية حيث أحرق المحتجون صور كبار المسؤولين وطالبوا حكام البلاد من رجال الدين بالتنحي.

ووصف الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الاضطرابات بأنها "مؤامرة شديدة الخطورة" حاكها أعداء إيران.

وقال موقع إلكتروني معارض في يناير كانون الثاني إن ما لا يقل عن 631 شخصا قتلوا خلال الاضطرابات، بينما قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من 300 قتلوا.

ونفت إيران الروايتين، لكنها لم تعلن حصيلة القتلى حتى الآن. وأصدر القضاء أحكاما بالسجن لفترات طويلة على عشرات المحتجين.