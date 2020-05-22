"العشريني" بالإسماعيلية غارق في المخالفات.. والغرامة 10 جنيهات

مشكلة شارع العشرينى من المشكلات المزمنة بمدينة الإسماعيلية حيث تم تحويله إلى اتجاهين لمنع التزاحم وتسهيل حركة المرور ولم تنجح هذه التجربة، فقرروا البحث عن البديل بعودة الشارع كما كان ولكن هذا الأمر ما زال تحت الدراسة، وارتفعت نسبة الإشغالات، حيث استغل أصحاب المحال التجارية الموجودة على ضفتى الشارع الرصيف بالكامل وربما أجزاء من الشارع نفسه، لعرض الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية أمام محالهم بشكل عشوائي، بالإضافة إلى اعتلاء السيارات الملاكي على الأرصفة والتي تعوق سير المارة تماما.

ويقول عمرو محمد حسن، مهندس، إن الوضع في شارع العشريني سيئ جدا وهناك استغلال من أصحاب المحال وأصحاب السيارات واستغلالهم للرصيف، وذلك بسبب ضيق الشارع بعد فتحه اتجاهين لا بد من قانون رادع للمخالفين أصحاب الإشغالات وأن شارع العشريني يحتاج لرقابة من المرور والحي والمرافق لأن كبار السن والسيدات والأطفال يتعرضون للخطر يوميا بسبب الإشغالات واستغلال الرصيف من أصحاب المحال وأصحاب السيارات لا بد من تحرك سريع من المسؤولين لحل هذه المشكلة.

ويشير بدر أحمد خليفة، موظف، إلى أن حالة من الفوضى انتشرت بشكل عشوائي بشارع العشريني، وأصبح الشارع ملكا للتجار وأصحاب المحال والسيارات وبعد فتح الشارع اتجاهين أصبح أكثر تعقيدا ولا تستطيع الأم السير بأولادها في الشارع بسبب زحام السيارات واستغلال الأرصفة.

وتطالب سحر السيد عبده، موظفة، نواب البرلمان بالتحرك لفرض عقوبة غليظة لأصحاب الإشغالات الذين يستغلون حق المواطن أن يسير على الرصيف هناك استغلال من أصحاب المحلات وسلبوا حق المواطن في السير بأمان دون خطر من أجل مصلحتهم الشخصية ومنفعتهم التجارية.

ومن جهته أوضح اللواء أحمد شعيب رئيس حي ثاني، أن بالفعل هناك إشغالات بشارع العشريني لا أنكر ذلك خاصة، وأنه من أكبر الأسواق التجارية بالحي ونحن بصدد تلافى هذه الظاهرة، حيث نقوم يوميا بعمل حملات لرفع الإشغالات المخالفة برفقة المرور والمرافق ولكن فور تواجدنا في بداية شارع العشريني، هناك من يقوم بإبلاغ المخالفين فيتم رفع الإشغالات لحين مغادرتنا، ثم يقومون بوضع الإشغالات مرة أخرى وبرغم توقيع الغرامات الفورية وقدرها 10 جنيهات، ورفع الإشغالات وغلق المحال المخالفة لا بد من تغير السلوك لأصحاب المحال التجارية، ولا بد من تغليظ قيمة الغرامة المالية الفورية لصاحب الأشغال في هذه الحالة وارتفاع قيمه الغرامة سيلزم كل أصحاب المحلات بالمساحة المخصصة لهم قانونيا وعدم التعدي على حرم الطريق